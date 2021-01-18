Труханов назвал хостелы "притонами" и поручил срочно проверить все отели

Жилой дом, где произошел пожар 17 января, был хостелом, который сдавался в аренду

Жилой дом, где произошел пожар 17 января, был хостелом, который сдавался в аренду

Фото: из открытых источников

Одесский городской глава Геннадий Труханов распорядился, чтобы руководители райадминистраций города подготовили перечень и проверили договора аренды частных хостелов, которые не оформлены официально.

Об этом стало известно во время дистанционного заседание оперативного штаба мэрии, передает RegioNews.

Мы должны ежедневно писать письма в соответствующие органы, чтобы они реагировали на это. Потому что наша бездеятельность дает людям возможность, и это правильно, думать, что мы покрываем все эти притоны", - подчеркнул Геннадий Труханов.

Известно, что мэр Одессы поручил проверить договор аренды хостела, где случилась трагедия и кто именно вводил здание в эксплуатацию.

Как сообщил глава Приморской райадминистрации Марат Королев, собственника хостела, который по факту является жилым домом в частной собственности, сразу полиция забрала в райотдел, где он дал показания.

Также Королев добавил, что после пожара мэрия переселили в гостиницу "Адмирал" 8 человек.

Людей накормили и напоили теплым чаем, взяли все данные для контакта. Сейчас люди находятся в гостинице", - сообщил он.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.