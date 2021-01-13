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13 января 2021, 10:45 6

В Украине еще более 200 правоохранителей заболели COVID-19

13 января 2021, 10:45 6
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От начала пандемии болезнь обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД
От начала пандемии болезнь обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД
Фото из открытых источников
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От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 31 563 правоохранителей Министерства внутренних дел (МВД), выздоровело – 30 742 человека, умерло от коронавирусной болезни – 107.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается также, что в течение суток, которые прошли, было зафиксировано 205 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.

Наибольшее количество больных – в Донецкой, Запорожской областях и в городе Киеве.

"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", – подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки возросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19.

коронавирус карантин полиция болезнь МВД
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