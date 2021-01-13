В Украине еще более 200 правоохранителей заболели COVID-19
От начала пандемии болезнь обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД
От начала пандемии болезнь обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД
От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 31 563 правоохранителей Министерства внутренних дел (МВД), выздоровело – 30 742 человека, умерло от коронавирусной болезни – 107.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается также, что в течение суток, которые прошли, было зафиксировано 205 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.
Наибольшее количество больных – в Донецкой, Запорожской областях и в городе Киеве.
"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", – подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что в Украине за сутки возросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19.
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