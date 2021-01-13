В Україні ще понад 200 правоохоронців захворіли на COVID-19

Від початку пандемії хворобу виявили у 31 563 правоохоронців МВС

Від початку пандемії хворобу виявили у 31 563 правоохоронців МВС

Фото з відкритих джерел

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 31 563 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ (МВС), одужало – 30 742 особи, померло від коронавірусної хвороби – 107.

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається також, що впродовж доби, яка минула, було зафіксовано 205 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих – у Донецькій, Запорізькій областях та у місті Києві.

"Пам’ятайте, важливо слідкувати за станом свого здоров’я та вчасно відвідувати лікаря", – наголосили у МВС.

Раніше повідомлялося, що в Україні за добу зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.