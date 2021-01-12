В Украине выздоровевших от COVID-19 втрое больше за сутки, чем заболевших

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Полтавской области

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Полтавской области

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек, зафиксировано 184 летальных случая, были госпитализированы 1 092 человека, а 15 951 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 5116 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников", - сообщил министр. За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 124 430 человек;

выздоровели - 812 368 человек;

летальных исходов - 20 019;

проведения ПЦР-тестов - 5 805 824. Ранее сообщалось, что в Украине за 10 января подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса.

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