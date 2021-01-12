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12 января 2021, 09:29 13

В Украине выздоровевших от COVID-19 втрое больше за сутки, чем заболевших

12 января 2021, 09:29 13
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек, зафиксировано 184 летальных случая, были госпитализированы 1 092 человека, а 15 951 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5116 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 124 430 человек;
  • выздоровели - 812 368 человек;
  • летальных исходов - 20 019;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 805 824.

Ранее сообщалось, что в Украине за 10 января подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса.

коронавирус вирус карантин Минздрав пандемия
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