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12 января 2021, 11:32 315

На Ровенщине полиция будет проводить "янтарные" рейды

12 января 2021, 11:32 315
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К рейдам будут привлекать полицейский спецназ, Нацгвардию и специальную технику
К рейдам будут привлекать полицейский спецназ, Нацгвардию и специальную технику
Фото: Нацполиция
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Сегодня, 12 января, в рамках кампании по противодействию незаконной добыче янтаря правоохранители начинают масштабную отработку северных районов Ровенской области.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Работники полиции будут проводить рейды в районы, где происходит нелегальная добыча. В них будут участвовать бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, оперативного штаба и бойцы Нацгвардии.

Для выявления и пресечения нелегальной добычи в труднодоступных местах задействуют почти 20 единиц специальной техники.

Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца. Поэтому наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд", - заявил начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.

В Нацполиции отмечают, что у них достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов области.

Напомним, Госгеонедра проведут е-аукционы по продаже семи участков янтареносных недр. Общая стартовая стоимость лотов составляет около 21 млн грн.

Нацгвардия проверки янтарь Нацполиция Ровенская область
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