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12 января 2021, 11:59 1

ОАСК возбудил дело относительно обжалования результатов конкурса на должность директора Центра здоровья

12 января 2021, 11:59 1
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Подготовительное заседание назначено на 17 февраля 2021 года
Подготовительное заседание назначено на 17 февраля 2021 года
Рixabay
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Окружной административный суд города Киеве открыл производство по делу относительно обжалования результатов конкурса на должность генерального директора Центра общественного здоровья и назначил подготовительное заседание на 17 февраля 2021 года.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по обжалованию решения Конкурсной комиссии об определении победителя на должность генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины". Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 17 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди требований иска - признать противоправными и отменить решение Конкурсной комиссии от 24 ноября 2020 года в части допущения Романа Родини к участию в конкурсе, а также решение от 3 декабря 2020 года, которым было признано победителем конкурса на должность руководителя Центра общественного здоровья.

В суде информируют, что вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просил суд приостановить действие решения Конкурсной комиссии об определении победителя в конкурсе на должность руководителя Центра общественного здоровья.

Сообщается, что на основании части шестой статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины ОАСК отказал истцу в принятии мер обеспечения иска.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области с наивысшими COVID-показателями.

суд
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