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12 января 2021, 11:51 329

На Херсонщине разоблачили во взяточничестве руководителя одного из теруправления водных ресурсов

12 января 2021, 11:51 329
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Чиновник через посредника получил 39 тысяч гривен взятки
Чиновник через посредника получил 39 тысяч гривен взятки
Фото: Нацполиция
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В Херсонской области правоохранители задержали руководителя одного из территориальных управлений водных ресурсов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

39 тысяч гривен неправомерной выгоды чиновник получил через посредника. За эту сумму он пообещал предпринимателю, который проводил реконструкцию крыши насосной станции, беспрепятственно подписать соответствующие акты для последующего перечисления средств за выполненные работы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении начальнику одного из управлений водных ресурсов о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на организации схемы "откатов" задержали одного из руководителей управления Госводагентства.

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