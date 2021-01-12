11:34  12 января
Ляшко объяснил, когда можно будет получить свидетельство о вакцинации от COVID-19
09:56  12 января
"Слугам" дали тезисы, как реагировать на отдых Тупицкого в ОАЭ - СМИ
11:45  12 января
В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают жилищную субсидию
UA | RU
UA | RU
12 января 2021, 11:45 6

В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают жилищную субсидию

12 января 2021, 11:45 6
Читайте також українською мовою
Средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн
Средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В то же время Государственная служба статистики оценивает количество домохозяйств в Украине на уровне 14,9 млн.

Таким образом, льготами и субсидиями пользуются примерно треть домохозяйств Украины (около 4,9 млн человек).

По данным пресс-службы Минсоцполитики, средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн.

Льготники имеют скидку на уплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).

Напомним, с 1 января в Украине начали действовать новые условия подачи документов на субсидию.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов и напомнили, как будет начисляться льгота.

Украина украинцы деньги субсидия Министерство
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черновицкий облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »