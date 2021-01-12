В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают жилищную субсидию

Средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн

Средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В то же время Государственная служба статистики оценивает количество домохозяйств в Украине на уровне 14,9 млн.

Таким образом, льготами и субсидиями пользуются примерно треть домохозяйств Украины (около 4,9 млн человек).

По данным пресс-службы Минсоцполитики, средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн.

Льготники имеют скидку на уплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).

Напомним, с 1 января в Украине начали действовать новые условия подачи документов на субсидию.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов и напомнили, как будет начисляться льгота.