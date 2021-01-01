С сегодняшнего дня в Украине будут действовать новые условия подачи документов на субсидию: подробности

Те граждане, которые ранее не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент

Те граждане, которые ранее не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент

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Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выдавать по новым правилам. Управление соцзащиты прекратит личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Как пишет RegioNews, об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Как отметила Лазебная, заявление можно подать в местной общине, по почте или онлайн на официальном сайте или в приложении "Действие". Управление соцзащиты прекратили лично принимать граждан.

"Это связано с реформой децентрализации. В общинах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и за субсидиями", - сообщила Лазебная.

В то же время для тех трех миллионов людей, которые уже есть в программе, ничего не меняется.

"Мы полностью автоматически переназначили около трех миллионов домохозяйств субсидии", - сказала она.

Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это будет сделать и тем, кто стал безработным. Ведь теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было ранее.

Лазебная сообщила, те граждане, которые ранее не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент.

Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии.

"Мы не будем обращать внимание на эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", - сказала Лазебная.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов и напомнили, как будет начисляться льгота.