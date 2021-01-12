11:34  12 січня
Ляшко пояснив, коли можна буде отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19
09:56  12 січня
"Слугам" дали тези, як реагувати на відпочинок Тупицького в ОАЕ - ЗМІ
11:45  12 січня
У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують житлову субсидію
UA | RU
UA | RU
12 січня 2021, 11:45 9

У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують житлову субсидію

12 січня 2021, 11:45 9
Читайте также на русском языке
Середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн
Середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Водночас Державна служба статистики оцінює кількість домогосподарств в Україні на рівні 14,9 млн.

Таким чином, пільгами та субсидіями користуються приблизно третина домогосподарств України (близько 4,9 млн осіб).

За даними пресслужби Мінсоцполітики, середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн.

Пільговики мають знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків залежно від категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почали діяти нові умови подання документів на субсидію.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що отримувачі субсидій не відчуватимуть підвищення тарифів та нагадали, як буде нараховуватись пільга.

Україна українці гроші субсидія Міністерство
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернівецьку облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »