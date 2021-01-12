У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують житлову субсидію

Середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн

Середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн

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Станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Водночас Державна служба статистики оцінює кількість домогосподарств в Україні на рівні 14,9 млн.

Таким чином, пільгами та субсидіями користуються приблизно третина домогосподарств України (близько 4,9 млн осіб).

За даними пресслужби Мінсоцполітики, середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить близько 1633 грн.

Пільговики мають знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків залежно від категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почали діяти нові умови подання документів на субсидію.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що отримувачі субсидій не відчуватимуть підвищення тарифів та нагадали, як буде нараховуватись пільга.