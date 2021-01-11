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11 января 2021, 12:31 6

Глава "Укроборонпрома" Гусев заявил, что концерн объединил в 6 холдингов 65 предприятий

11 января 2021, 12:31 6
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По словам Гусева, в условиях рыночной экономики концерн, в том виде, в котором он существует сегодня, оказался неэффективным
По словам Гусева, в условиях рыночной экономики концерн, в том виде, в котором он существует сегодня, оказался неэффективным
Фото из открытых источников
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Государственный концерн «Укроборонпром», в состав которого входят 137 предприятий, на сегодня представляет собой симбиоз богатых и бедных предприятий, среди которых прибыльных ничтожно мало - 28 из 137, и засилье бедных.

Как сообщает RegioNews, об этом написал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в своем блоге на "Экономической правде".

"На сегодня большинство предприятий "Укроборонпрома" фактически выживают, если не умирают. 137 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированной территории, – это симбиоз богатых и бедных. 28 компаний генерируют 98% выручки, остальные – живут в режиме долгов, в т.ч. с зарплаты, отсутствия оборотных денег и заказов, низкой ликвидности", - отметил он.

По словам Гусева, в условиях рыночной экономики концерн, в том виде, в котором он существует сегодня, оказался не эффективным.

"Мы поставили в центр продукт, который нужен Вооруженным силам Украины и получили контур будущего современного оборонного холдинга. Холдинга, что придет на смену нынешнему концерна. Из 137 компаний концерна мы выделили 65, объединили в 6 холдингов", - отметил он.

С остальными предприятиями, по словам Гусева, придется "прощаться".

"Некоторые пойдут на приватизацию, ведь они изготавливают продукцию невоенного назначения, а некоторые прекратят свое существование. Пока мы изготовляем продукты для старой войны, мы не готовы к войне будущего", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".

Напомним, 3 декабря Юрий Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома".

приватизация Украина ВСУ Укроборонпром предприятие
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