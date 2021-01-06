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06 января 2021, 20:36 4

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым

06 января 2021, 20:36 4
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Он обнародовал видеоролик
Он обнародовал видеоролик
Офис президента
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українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях, передает RegioNews.

"Искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Не существует лучшего дня, чтобы объясниться между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну", — подписал он ролик.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен дохода.

Украина праздник президент видео Рождество
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