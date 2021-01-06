Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым
Он обнародовал видеоролик
Он обнародовал видеоролик
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.
Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях, передает RegioNews.
"Искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Не существует лучшего дня, чтобы объясниться между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну", — подписал он ролик.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен дохода.
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