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На Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами: подробности
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06 января 2021, 13:49 13

На Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами: подробности

06 января 2021, 13:49 13
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Площадь пожара составляла 250 квадратных метров
Площадь пожара составляла 250 квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В ночь с 5 на 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области загорелись коттеджи одного из карпатских отелей. Никто из отдыхающих и персонала не пострадал. 

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

Информация о пожаре в селе Поляница Яремчанского городского совета поступила спасателям в 03:48. В здании проживало 25 человек, которых администрация вывела на свежий воздух до прибытия спасателей.

В Карпатах горели коттеджи. Фото: Facebook ГСЧС

По данным ГСЧС, горели спаренные коттеджи, площадью 25 на 10 метров, они были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров.

В Карпатах горели коттеджи. Фото: Facebook ГСЧС

В тушении огня принимали участие 27 человек личного состава. Благодаря оперативности и их профессиональным действиям пожар удалось локализовать в 05:54, а в 07:18 - ликвидировать.

Ранее в ГСЧС рассказали, сколько украинцев умерли в новогоднюю ночь в пожарах.

Украина Ивано-Франковск Яремче ГСЧС курорты
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