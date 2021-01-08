На Черкащине в центре Канева рухнула главная новогодняя елка

Ёлку сдул ветер накануне первого дня локдауна

Ёлку сдул ветер накануне первого дня локдауна

Фото с Facebook-страницы Игоря Ренькаса

Вечером в четверг, 7 января, накануне первого дня локдауна, в городе Канев Черкасской области на центральной площади упала новогодняя елка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Игорь Ренькас, передаёт RegioNews.

Инцидент, по его словам, произошел около 22:30 на Ярмарочной площади Канева. Елка упала из-за сильных порывов ветра. Сейчас ее демонтировали, обстоятельства происшествия выясняются.

Не буду шутить по поводу локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей, - написал Ренькас.

Вчора 07.01.2021 сильними поривами вітру пошкоджено центральну ялинку міста Канева. О 22:30 на Ярмарковій площі від... Posted by Ігор Ренькас - Ihor Renkas on Friday, January 8, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во время открытия главной елки произошел пожар : в момент открытия елки самовольно сработал салют и загорелись украшения.

Также сегодня в Украине обесточены 85 населенных пунктов из-за непогоды.