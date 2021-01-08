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08 січня 2021, 17:46 12

На Черкащині в центрі Канева впала головна новорічна ялинка

08 січня 2021, 17:46 12
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Ялинку здув вітер напередодні першого дня локдауна
Ялинку здув вітер напередодні першого дня локдауна
Фото з Facebook-сторінки Ігора Ренькаса
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Увечері в четвер, 7 січня, напередодні першого дня локдауна, в місті Канів Черкаської області на центральній площі впала новорічна ялинка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Ігор Ренькас, передає RegioNews.

Інцидент, за його словами, стався близько 22:30 на Ярмарковій площі Канева. Ялинка впала через сильні пориви вітру. Зараз її демонтували, обставини події з'ясовуються.

Не буду жартувати з приводу локдауна, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не позначиться на святковому настрої жителів, - написав Ренькас.

Вчора 07.01.2021 сильними поривами вітру пошкоджено центральну ялинку міста Канева. О 22:30 на Ярмарковій площі від...

Posted by Ігор Ренькас - Ihor Renkas on Friday, January 8, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві під час відкриття головної ялинки сталася пожежа : у момент відкриття ялинки самовільно спрацював салют і загорілися прикраси.

Також сьогодні в Україні знеструмлено 85 населених пунктів через негоду.

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