Огонь уничтожил все: в Кривом Роге сгорел кинотеатр

Погибших и пострадавших от пожара нет

Погибших и пострадавших от пожара нет

Фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

7-го января в 04:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании на улице Рекордная Покровского района города Кривой Рог.

Специалисты ГСЧС установили, что пожар, вероятно, возник внутри металопрофильного сооружения которая использовалась как мини кинотеатр.

Огнем уничтожено здание мини кинотеатра и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 04:25 и ликвидирован в 05:45.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области загорелись коттеджи одного из карпатских отелей. Никто из отдыхающих и персонала не пострадал.