Огонь уничтожил все: в Кривом Роге сгорел кинотеатр
Погибших и пострадавших от пожара нет
Погибших и пострадавших от пожара нет
Утром 7 января в Кривом Роге сгорел мини кинотеатр.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.
7-го января в 04:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании на улице Рекордная Покровского района города Кривой Рог.
Специалисты ГСЧС установили, что пожар, вероятно, возник внутри металопрофильного сооружения которая использовалась как мини кинотеатр.
Огнем уничтожено здание мини кинотеатра и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 04:25 и ликвидирован в 05:45.
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