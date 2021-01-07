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07 января 2021, 13:30 79

Огонь уничтожил все: в Кривом Роге сгорел кинотеатр

07 января 2021, 13:30 79
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Погибших и пострадавших от пожара нет
Погибших и пострадавших от пожара нет
Фото: ГСЧС Украины
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Утром 7 января в Кривом Роге сгорел мини кинотеатр.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

7-го января в 04:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании на улице Рекордная Покровского района города Кривой Рог.

Специалисты ГСЧС установили, что пожар, вероятно, возник внутри металопрофильного сооружения которая использовалась как мини кинотеатр.

Огнем уничтожено здание мини кинотеатра и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 04:25 и ликвидирован в 05:45.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области загорелись коттеджи одного из карпатских отелей. Никто из отдыхающих и персонала не пострадал.

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