16:00  07 января
Мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных
17:30  07 января
Кабмин обещает продолжить и расширить программу доступного кредитования
18:10  07 января
С начала суток на Донбассе зафиксировали пять обстрелов
UA | RU
UA | RU
07 января 2021, 18:10 5

С начала суток на Донбассе зафиксировали пять обстрелов

07 января 2021, 18:10 5
Читайте також українською мовою
Среди украинских воинов потерь нет
Среди украинских воинов потерь нет
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Свободный российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.

Саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Thursday, January 7, 2021

Напомним, в течение минувших суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС военные обстрелы штаб
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 117 новых случаев Covid-19
07 января 2021, 13:00
Рождество на Донбассе началось с тишины на фронте
07 января 2021, 09:58
Боевики на Донбассе трижды обстреляли ВСУ
06 января 2021, 19:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Все публикации »
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Все блоги »