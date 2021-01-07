С начала суток на Донбассе зафиксировали пять обстрелов

Среди украинских воинов потерь нет

Среди украинских воинов потерь нет

Фото: Facebook

В течение текущих суток, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Свободный российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.

Саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.

Напомним, в течение минувших суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.