Від початку доби на Донбасі зафіксували п`ять обстрілів

Серед українських воїнів втрат немає

Серед українських воїнів втрат немає

Фото: Facebook

Протягом поточної доби, 7 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганского ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.