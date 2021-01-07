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Від початку доби на Донбасі зафіксували п`ять обстрілів
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07 січня 2021, 18:10 5

Від початку доби на Донбасі зафіксували п`ять обстрілів

07 січня 2021, 18:10 5
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Серед українських воїнів втрат немає
Серед українських воїнів втрат немає
Фото: Facebook
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Протягом поточної доби, 7 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганского ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, January 7, 2021

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

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