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06 января 2021, 09:42 40

Вблизи Днепра трагически погиб сын Геннадия Корбана: СМИ рассказали подробности

06 января 2021, 09:42 40
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Происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура
Происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура
Фото: Dетектив.info
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5 января около Днепра трагически погиб сын известного днепровского бизнесмена, политика и бывшего главы партии "Укроп" Геннадия Корбана Лев.

Об этом сообщило издание Detectiv.info и днепровские СМИ. Также информацию подтвердили "Стране" близкие Геннадия Корбана, пишет RegioNews.

Отмечается, что школьник Лев Корбан пропал днем во вторник, 5 января, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги - небольшом легком автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью. Позже полиция обнаружила багги на дне реки. Сын бизнесмена и его спутница погибли.

Между тем на YouTube появилось видео со спасателями, которые вытаскивают из реки квадроцикл с погибшими подростками.

По данным портала "Днепр оперативный", происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура.

По данным издания, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься на багги. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Украина политика смерть подростки Днепр
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