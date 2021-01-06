Вблизи Днепра трагически погиб сын Геннадия Корбана: СМИ рассказали подробности
5 января около Днепра трагически погиб сын известного днепровского бизнесмена, политика и бывшего главы партии "Укроп" Геннадия Корбана Лев.
Об этом сообщило издание Detectiv.info и днепровские СМИ. Также информацию подтвердили "Стране" близкие Геннадия Корбана, пишет RegioNews.
Отмечается, что школьник Лев Корбан пропал днем во вторник, 5 января, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги - небольшом легком автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью. Позже полиция обнаружила багги на дне реки. Сын бизнесмена и его спутница погибли.
Между тем на YouTube появилось видео со спасателями, которые вытаскивают из реки квадроцикл с погибшими подростками.
По данным портала "Днепр оперативный", происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура.
По данным издания, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься на багги. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении.
По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.
Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.