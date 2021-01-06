Поблизу Дніпра трагічно загинув син Геннадія Корбана: ЗМІ розповіли подробиці
5 січня біля Дніпра трагічно загинув син відомого дніпропетровського бізнесмена, політика і колишнього глави партії "Укроп" Геннадія Корбана Лев.
Про це повідомило видання Detectiv.info і дніпровські ЗМІ. Також інформацію підтвердили "Страні" близькі Геннадія Корбана, пише RegioNews.
Наголошується, що школяр Лев Корбан зник вдень у вівторок, 5 січня, після того, як поїхав кататися з однокласницею на баггі - невеликому легкому автомобілі високої прохідності для їзди по бездоріжжю. Пізніше поліція виявила баггі на дні річки. Син бізнесмена і його супутниця загинули.
Тим часом на YouTube з'явилося відео з рятувальниками, які витягують з річки квадроцикл із загиблими підлітками.
За даними порталу "Дніпро оперативний", подія сталася неподалік села Новоолександрівка на річці Мокра Сура.
За даними видання, 16-річний підліток приїхав до однокласниці в Новоолександрівку з Дніпра, вони відправилися кататися на баггі. Мати дівчинки, стривожена довгою відсутністю дітей, повідомила в поліцію про їх зникнення.
За попередньою інформацією, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Попри невелику глибину, вони не змогли вибратися з транспортного засобу, оскільки були пристебнуті.
Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.