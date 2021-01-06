08:42  06 січня
В Україні ще майже 7 тисяч осіб захворіли на коронавірус: статистика по областях
10:50  06 січня
Степанов заявив, що МОЗ змінить компанію для придбання вакцин через конфлікт з "Медзакупівлями"
08:07  06 січня
Війна на Донбасі: бойовики сьогодні вже двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 січня 2021, 09:42 46

Поблизу Дніпра трагічно загинув син Геннадія Корбана: ЗМІ розповіли подробиці

06 січня 2021, 09:42 46
Читайте также на русском языке
Трагічна подія сталася неподалік від села Новоолександрівка на річці Мокра Сура
Трагічна подія сталася неподалік від села Новоолександрівка на річці Мокра Сура
Фото: Dетектив.info
Читайте также
на русском языке

5 січня біля Дніпра трагічно загинув син відомого дніпропетровського бізнесмена, політика і колишнього глави партії "Укроп" Геннадія Корбана Лев.

Про це повідомило видання Detectiv.info і дніпровські ЗМІ. Також інформацію підтвердили "Страні" близькі Геннадія Корбана, пише RegioNews.

Наголошується, що школяр Лев Корбан зник вдень у вівторок, 5 січня, після того, як поїхав кататися з однокласницею на баггі - невеликому легкому автомобілі високої прохідності для їзди по бездоріжжю. Пізніше поліція виявила баггі на дні річки. Син бізнесмена і його супутниця загинули.

Тим часом на YouTube з'явилося відео з рятувальниками, які витягують з річки квадроцикл із загиблими підлітками.

За даними порталу "Дніпро оперативний", подія сталася неподалік села Новоолександрівка на річці Мокра Сура.

За даними видання, 16-річний підліток приїхав до однокласниці в Новоолександрівку з Дніпра, вони відправилися кататися на баггі. Мати дівчинки, стривожена довгою відсутністю дітей, повідомила в поліцію про їх зникнення.

За попередньою інформацією, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Попри невелику глибину, вони не змогли вибратися з транспортного засобу, оскільки були пристебнуті.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Україна політика смерть підлітки Дніпро
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »