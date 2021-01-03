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03 января 2021, 12:14 403

На Львовщине в ДТП пострадало девять человек

03 января 2021, 12:14 403
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Водитель автомобиля не справился с управлением
Водитель автомобиля не справился с управлением
Фото: Facebook
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В ДТП, которое произошло 2 января примерно в 23:00 в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп пострадали девять человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Водитель ВMW, 26-летний местный житель, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которым управлял 36-летний житель Луцка", – говорится в сообщении.

Пострадали восемь пассажиров микроавтобуса и водитель BMW. Четверо пострадавших - несовершеннолетние. 17-летнюю пассажирку Mercedes Sprinter и водителя легкового авто госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 27 декабря в Киевской области по Житомирской трассе, вблизи села Капитановка, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Honda.

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