Через масштабну ДТП у Києві затори від мосту Патона в напрямку метро Видубичі
У вівторок, 5 січня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію ускладнений рух транспорту від мосту Патона у напрямку станції метро Видубичі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Аварія сталася за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. У відомстві зазначили, що у результаті ДТП є постраждалі.
Як відомо, сьогодні у столиці туман, видимість 200-500 м.
Поліцейські закликають учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними. Вони радять водіям:
знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
збільшити дистанцію між автомобілями;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам слід бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 січня в ДТП на Київщині постраждали п'ятеро людей.