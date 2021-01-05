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05 січня 2021, 12:15 7

Через масштабну ДТП у Києві затори від мосту Патона в напрямку метро Видубичі

05 січня 2021, 12:15 7
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На Наддніпрянському шосе сталася аварія за участі 5 авто
На Наддніпрянському шосе сталася аварія за участі 5 авто
Фото Нацполіції
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У вівторок, 5 січня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію ускладнений рух транспорту від мосту Патона у напрямку станції метро Видубичі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Аварія сталася за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. У відомстві зазначили, що у результаті ДТП є постраждалі.

Як відомо, сьогодні у столиці туман, видимість 200-500 м.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними та обережними. Вони радять водіям:

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
збільшити дистанцію між автомобілями;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам слід бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 січня в ДТП на Київщині постраждали п'ятеро людей.

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