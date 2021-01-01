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01 января 2021, 13:50 4

В ГСЧС рассказали, сколько украинцев умерли в новогоднюю ночь в пожарах

01 января 2021, 13:50 4
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Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах
Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах
Фото из открытых источников
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В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в Украине на пожарах погибли 9 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах.

В ГСЧС призвали украинцев заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных домов и напомнили правила безопасности:

  • в праздничный период ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;
  • не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества.
  • не курите в постели;
    следите за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;
  • при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи;
  • не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
  • старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Напомним, в Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах.

Украина пожар спасатели ГСЧС смерти
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