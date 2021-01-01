В ГСЧС рассказали, сколько украинцев умерли в новогоднюю ночь в пожарах

Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах

Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах

Фото из открытых источников

В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в Украине на пожарах погибли 9 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах. В ГСЧС призвали украинцев заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных домов и напомнили правила безопасности: в праздничный период ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;

не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества.

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;

при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи;

не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности. Напомним, в Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах.

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