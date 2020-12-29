У Кличко сделали окончательное заявление относительно подорожания проезда в общественном транспорте

Ранее планировалось установить тарифы за проезд в транспорте на уровне 12 грн

Ранее планировалось установить тарифы за проезд в транспорте на уровне 12 грн

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В Киеве в первом квартале следующего года не будет повышаться стоимость проезда в общественном городском транспорте.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

"В первом квартале (2021 году, - ред.) я не ожидаю повышения стоимости проезда для общественного транспорта ... в том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – это "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока говорить о повышении тарифа. Вместе с тем, экономические предпосылки для этого есть", - заявил он.

Вместе с тем, Бондаренко отметил, что ряд транспортных компаний, которые занимаются перевозками в режиме маршрутного такси сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда.

"Это решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 грн. Объясняется со стороны перевозчиков это достаточно просто - есть реальное уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Другая история - в январе увеличивается минимальная заработная плата, это будет сказываться на стоимости проезда. Однако в январе мы точно такого повышения еще не ожидаем", - сказал он.

Напомним, ранее Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт Киева во время локдауна.