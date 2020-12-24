Определены уважительные причины отсутствия нардепов в пленарных заседаниях

Закон об этом официально опубликовано

Закон об этом официально опубликовано

Фото из открытых источников

Закон о внесении изменений в законодательство относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Совета официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно опубликованному закону, если в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин нардеп не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Также законопроектом вносятся изменения в законодательство и предполагается, что основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях ВР по уважительным причинам являются:

выполнение народным депутатом в это время поручений ВР, председателя ВРУ,

командировки, участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы постоянных делегаций,

временная нетрудоспособность,

получения услуг в сфере здравоохранения,

отпуск в зв'связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в зв'связи с бракосочетанием, со смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством работнику предоставляется отпуск,

документально подтвержденные транспортные препятствия.

Данный Закон вступает в силу с Нового года (с первого дня календарного месяца, следующего за днем его опубликования).

Напомним, ранее сообщалось, что В Раде рассказали, сколько законов приняли нардепы за год.