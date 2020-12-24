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24 декабря 2020, 10:54 6

Определены уважительные причины отсутствия нардепов в пленарных заседаниях

24 декабря 2020, 10:54 6
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Закон об этом официально опубликовано
Закон об этом официально опубликовано
Фото из открытых источников
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Закон о внесении изменений в законодательство относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Совета официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно опубликованному закону, если в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин нардеп не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Также законопроектом вносятся изменения в законодательство и предполагается, что основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях ВР по уважительным причинам являются:

выполнение народным депутатом в это время поручений ВР, председателя ВРУ,
командировки, участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы постоянных делегаций,
временная нетрудоспособность,
получения услуг в сфере здравоохранения,
отпуск в зв'связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в зв'связи с бракосочетанием, со смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством работнику предоставляется отпуск,
документально подтвержденные транспортные препятствия.

Данный Закон вступает в силу с Нового года (с первого дня календарного месяца, следующего за днем его опубликования).

Напомним, ранее сообщалось, что В Раде рассказали, сколько законов приняли нардепы за год.

закон нардепы Верховная Рада
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