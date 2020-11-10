В Киеве накрыли сеть подпольных казино: одно - на воде

По результатам обысков изъяли более 50 единиц компьютерной техники

По результатам обысков изъяли более 50 единиц компьютерной техники

Фото: Facebook

В Киеве правоохранители прекратили незаконную деятельность четырех игорных заведений на территории Деснянского и Соломенского районов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Деятельность трех нелегальных игорных заведений выявлено на территории Деснянского района. Один из игровых залов функционировал в помещении плавучей постройки, расположенной на техническом водном канале по ул. Закревского. Два других располагались на массиве "Лесной" и возле рынка "Фестивальный" на Троещине", - говорится в сообщении.

Также пресечена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на ул. Лобановского в Соломенском районе столицы.

По результатам обысков в помещениях указанных заведений, изъято более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которого предоставлялись незаконные услуги.

Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установления всех лиц, причастных к преступлениям.

Уголовные производства расследуются по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Напомним, 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.