"Слуги" проведут еще одно заседание фракции: что обсудят
После пленарного заседания Рады 15 декабря, "слуги" планируют собраться на заседание фракции
После пленарного заседания Рады 15 декабря, "слуги" планируют собраться на заседание фракции
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что после пленарного заседания Верховной Рады соберется фракция "слуг", где будут обсуждаться "кадровые вопросы".
Об этом депутат написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Сегодня после пленарного заседания, скорее всего, соберется фракция "Слуга народа. Обсуждаться будут кадровые вопросы. Вероятно, что министром образования будут предлагать назначать временно исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета", - написал Качура.
Напомним, 14 декабря состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором планировалось рассмотреть 9 вопросов.
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