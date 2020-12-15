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"Слуги" проведут еще одно заседание фракции: что обсудят
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15 декабря 2020, 11:59 111

"Слуги" проведут еще одно заседание фракции: что обсудят

15 декабря 2020, 11:59 111
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После пленарного заседания Рады 15 декабря, "слуги" планируют собраться на заседание фракции
После пленарного заседания Рады 15 декабря, "слуги" планируют собраться на заседание фракции
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что после пленарного заседания Верховной Рады соберется фракция "слуг", где будут обсуждаться "кадровые вопросы".

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Сегодня после пленарного заседания, скорее всего, соберется фракция "Слуга народа. Обсуждаться будут кадровые вопросы. Вероятно, что министром образования будут предлагать назначать временно исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета", - написал Качура.

Напомним, 14 декабря состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором планировалось рассмотреть 9 вопросов.

кадры партии Слуга народа Франция депутат
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