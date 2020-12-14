Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"

На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ

На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 13 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Южный.

Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже возле Катериновки, противник провоцировал наших воинов со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, было отмечено вражескую огневую активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал наших защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.