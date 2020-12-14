Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
За прошедшие сутки, 13 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Южный.
Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже возле Катериновки, противник провоцировал наших воинов со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, было отмечено вражескую огневую активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал наших защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.