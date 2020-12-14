У Житомирі через карантин й касові апарати страйкують підприємці

Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів

Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів

Фото: zhitomir life

У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів та карантину.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Житомир Life".

Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів. Протестують представники руху SaveФОП.

"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам просто неба - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До слова, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з мітингарів Руслан Годований.

Нагадаємо, відсьогодні підприємці можуть подавати заявки на виплату 8 тисяч гривень.