У Житомирі через карантин й касові апарати страйкують підприємці
Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів
Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів
У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів та карантину.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Житомир Life".
Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів. Протестують представники руху SaveФОП.
"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам просто неба - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До слова, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з мітингарів Руслан Годований.
Нагадаємо, відсьогодні підприємці можуть подавати заявки на виплату 8 тисяч гривень.
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