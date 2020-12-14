12:02  14 грудня
Разумков розповів, скільки нардепів і співробітників Ради заразилися COVID-19
11:27  14 грудня
У Хмельницькій облраді оголосили про створення семи фракцій
08:12  14 грудня
Доба в ООС: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2020, 11:59 3

У Житомирі через карантин й касові апарати страйкують підприємці

14 грудня 2020, 11:59 3
Читайте также на русском языке
Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів
Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів
Фото: zhitomir life
Читайте также
на русском языке

У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів та карантину.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Житомир Life".

Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів. Протестують представники руху SaveФОП.

"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам просто неба - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До слова, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з мітингарів Руслан Годований.

Нагадаємо, відсьогодні підприємці можуть подавати заявки на виплату 8 тисяч гривень.

протест протести Житомир підприємці карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »