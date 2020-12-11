Представителя Омбудсмена на Донбассе, который устроил драку в ресторане, уволили

Лисянский избил охранника после просьбы покинуть заведение, которое закрывалось после 22:00

Лисянский избил охранника после просьбы покинуть заведение, которое закрывалось после 22:00

Фото: Facebook

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова уволила своего представителя в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, избившего в ресторане Святогорска охранника заведения.

Об этом Денисова сообщила в Telegram, передает RegioNews.

Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск - проведена", - написала Денисова.

Она добавила, что по результатам проверки инцидента Павел Лисянский сегодня, 11 декабря уволен с занимаемой должности.

Напомним, 7 декабря представителя Омбудсмена на Донбассе отстранили из-за драки в ресторане. После драки охранник заведения находится на больничном.

Информацию о том, что Павел Лисянский избил охранника, обнародовал в Facebook владелец заведения Вячеслав Твердохлеб.