Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
В течение предыдущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Напомним, сутками ранее, на Донбассе было неспокойно: боевики 9 раз нарушали режим "тишины".