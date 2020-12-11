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Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
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11 декабря 2020, 08:11 92

Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

11 декабря 2020, 08:11 92
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Потерь среди личного состава нет
Потерь среди личного состава нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Огневые провокации противника не несли угрозы украинскому защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, сутками ранее, на Донбассе было неспокойно: боевики 9 раз нарушали режим "тишины".

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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