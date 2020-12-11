"Смотрящего" колонии на Сумщине подозревают в распространении наркотиков среди заключенных

Он организовал преступную деятельность группировки и наладил канал поставки наркотиков и психотропов в спецучреждения

Он организовал преступную деятельность группировки и наладил канал поставки наркотиков и психотропов в спецучреждения

Фото: Нацполіція

Полицейские сообщили о подозрении «надзирателю» колонии на Сумщине за распространение преступного влияния.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в 2013 году 27-летнего мужчину приговорили к 13-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений и этапировано для отбывания наказания в одной из исправительных колоний Сумщины.

"Своей непокорностью выполнять установленные учреждением правила поведения он получил "авторитет" среди осужденных и его определили "смотрящим" за исправительным учреждением закрытого типа", - отметили в МВД.

Там также добавили, что, получив такой статус, он назначил "помощников" среди арестованных, установил и контролировал соблюдение "воровских законов", осуществлял сбор денежных средств, в том числе добытых преступным путем, для пополнения "общака" и отвечал за их распределение. Если кто-то из осужденных не желал подчиняться правилам "надзирателя" и выполнять его указания, подвергался избиениям.

"Кроме того, он организовал преступную деятельность группировки и наладил канал поставки наркотиков и психотропов в спецучреждения. Местные жители, которые ранее также находились в стенах колонии, доставляли "товар" на территорию колонии путем "опрокидывания", - отметили в ведомстве.

Напомним, полиция в столице поймала нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн.