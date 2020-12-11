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11 грудня 2020, 10:59 8

"Наглядача" колонії на Сумщині підозрюють у поширенні наркотиків серед ув'язнених

11 грудня 2020, 10:59 8
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Він організував злочинну діяльність угруповання та налагодив канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови
Він організував злочинну діяльність угруповання та налагодив канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови
Фото: Нацполіція
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Поліцейські повідомили про підозру «наглядачеві» колонії на Сумщині за поширення злочинного впливу.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Повідомляється, що у 2013 році 27-річного чоловіка засуджено до 13-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів та етаповано для відбування покарання до однієї виправних колоній Сумщини.

"Своєю непокорою виконувати встановлені установою правила поведінки він здобув "авторитет" серед засуджених і його визначили "наглядачем" за виправною установою закритого типу", - наголосили в МВС.

Там також зазначили, що, отримавши такий статус, він призначив "помічників" серед арештованих, встановив та контролював дотримання "злодійських законів", здійснював збір коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, для поповнення "общака" та відповідав за їх розподіл. Якщо хтось із засуджених не бажав підкорюватися правилам "наглядача" та виконувати його вказівки, піддавався побиттю.

"Крім того, він організував злочинну діяльність угруповання та налагодив канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови. Місцеві мешканці, які раніше також перебували у стінах колонії, доставляли "товар" на територію колонії шляхом "перекидання", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, поліція у столиці спіймала нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн.

Україна колонія поліція Суми МВС
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