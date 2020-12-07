На сессии Закарпатского облсовета избрали двух заместителей председателя

Перед этим на первой сессии главой облсовета избрали Алексея Петрова

Перед этим на первой сессии главой облсовета избрали Алексея Петрова

Фото: из открытых источников

Депутаты Закарпатского областного совета VIII созыва во время сессии 7 декабря избрали двух заместителей председателя облсовета.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По результатам тайного голосования, ими стали Денис Ман от партии "Европейская Солидарность" и Андрей Шекета от ВО "Батькивщина".

Их кандидатуры на первом пленарном заседании предложил новоизбранный глава областного совета Алексей Петров.

За кандидатуру Дениса Мана проголосовали 36 депутатов, за Андрея Шекету - 41.

В прошлом созыве Андрей Шекета и Денис Ман уже были депутатами облсовета.

Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.