Выборы мэра Кривого Рога: Правоохранители возбудили уже восемь дел

Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования

Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования

Фото из открытых источников

Полиция зарегистрировала 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога. Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

С начала избирательного процесса в городе правоохранители составили 21 административный протокол за совершение нарушений.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 8 производств, которые связаны с нарушением избирательного процесса.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям города Кривой Рог, в котором он родился, и в котором в воскресенье, 6 декабря состоится второй тур выборов городского головы.