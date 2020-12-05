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05 декабря 2020, 14:20 7

Выборы мэра Кривого Рога: Правоохранители возбудили уже восемь дел

05 декабря 2020, 14:20 7
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Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования
Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования
Фото из открытых источников
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Полиция зарегистрировала 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога. Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

С начала избирательного процесса в городе правоохранители составили 21 административный протокол за совершение нарушений.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 8 производств, которые связаны с нарушением избирательного процесса.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям города Кривой Рог, в котором он родился, и в котором в воскресенье, 6 декабря состоится второй тур выборов городского головы.

Украина полиция нарушение Днепр Кривой Рог
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