Выборы мэра Кривого Рога: Правоохранители возбудили уже восемь дел
Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования
Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования
Полиция зарегистрировала 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога. Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
С начала избирательного процесса в городе правоохранители составили 21 административный протокол за совершение нарушений.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 8 производств, которые связаны с нарушением избирательного процесса.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям города Кривой Рог, в котором он родился, и в котором в воскресенье, 6 декабря состоится второй тур выборов городского головы.
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет