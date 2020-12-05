Вибори мера Кривого Рогу: Правоохоронці порушили вже вісім справ

Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування

Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування

Фото з відкритих джерел

Поліція зареєструвала 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства на виборах мера Кривого Рогу. Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області. З початку виборчого процесу в місті правоохоронці склали 21 адміністративний протокол за вчинення порушень. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 проваджень, які пов’язані з порушенням виборчого процесу. Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до мешканців міста Кривий Ріг, у якому він народився, і в якому у неділю, 6 грудня відбудеться другий тур виборів міського голови.

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