Вибори мера Кривого Рогу: Правоохоронці порушили вже вісім справ
Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування
Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування
Поліція зареєструвала 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства на виборах мера Кривого Рогу. Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування.
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
З початку виборчого процесу в місті правоохоронці склали 21 адміністративний протокол за вчинення порушень.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 проваджень, які пов’язані з порушенням виборчого процесу.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до мешканців міста Кривий Ріг, у якому він народився, і в якому у неділю, 6 грудня відбудеться другий тур виборів міського голови.
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