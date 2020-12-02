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02 декабря 2020, 17:54 9

Женщины везли с Ближнего Востока в Украину бриллиантов на 17 млн грн

02 декабря 2020, 17:54 9
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Драгоценности ввозились в Украину вне таможенного контроля
Драгоценности ввозились в Украину вне таможенного контроля
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины обнаружила партию бриллиантов в Международном аэропорту «Борисполь», которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей - почти 17 миллионов гривен.

Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Буковине таможенники поймали контрабандиста с янтарем на 220 тыс. грн.

таможня СБУ контрабанда аэропорт Борисполь
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