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01 декабря 2020, 20:49 3

Пострадавшие от пожаров на Харьковщине не все получили компенсации

01 декабря 2020, 20:49 3
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У них нет документов права собственности на жилье
У них нет документов права собственности на жилье
Фото ГСЧС
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Полтора десятка жителей Двуречанского района Харьковщины, чьи дома сгорели в результате пожара на территории лесничества, до сих пор не получили материальной помощи из госбюджета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Ряд жителей Двуречанского района Харьковской области, чьи дома сгорели в результате пожара на территории лесничества, до сих пор не получили по 300 тыс. грн материальной помощи из государственного бюджета, поскольку не имеют документов, устанавливающих право на жилье.

Те, у кого документы в наличии, получили помощь. Владельцы 11 домовладений получили по 300 тыс. грн от государства. Также все пострадавшие – владельцы 25 домовладений - получили по 20 тыс. грн из областного бюджета. Еще 1 млн грн для помощи был выделен из районного бюджета.

С жителями района, которые не имеют правоустанавливающих документов на утраченное жилье, встретилась первый заместитель председателя Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко

Мы знаем, что в нас осталось 14 владельцев домовладений, которые на сегодня не получили эти средства, поскольку, к сожалению, не имеют никаких документов на жилье. Это действительно проблема, и мы сегодня ищем возможности ее решить, - сказала чиновница.

По ее словам, чиновники будут инициировать рассмотрение этого вопроса на ближайшей сессии областного совета. Речь идет о предоставлении этим людям материальной помощи из областного бюджета в таком же размере, как помощь от государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил на помощь пострадавшим от пожаров на Харьковщине 3,3 млн грн.

Харьковская область пожар компенсация ГСЧС ОГА
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