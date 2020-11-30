Суд оштрафовал нардепа от "Слуги народа" из-за конфликта интересов

Руслан Горбенко пытался в ГПУ узнать детали уголовного производства в отношении его же фирмы

Руслан Горбенко пытался в ГПУ узнать детали уголовного производства в отношении его же фирмы

Фото из открытых источников

Народный избранник подал депутатское обращение об обществе, в котором является учредителем, и информация в запросе имела частный интерес, что составляет реальный конфликт интересов и является грубым нарушением Законов Украины “О статусе народного депутата Украины” и “О предотвращении коррупции”.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Суд привлек к ответственности члена фракции "Слуга народа” Руслана Горбенко из-за конфликта интересов.

Народного депутата привлекли к ответственности за попытку узнать детали уголовного производства относительно деятельности его фирмы. Печерский районный суд города Киева поддержал позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и привлек к административной ответственности народного депутата Украины VIII созыва. Так, 25 ноября 2019 года указанный народный избранник, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с обращением, в котором поднимались вопросы о предоставлении сведений о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве, что касалось деятельности одного из частных обществ, в частности факта сообщения о подозрении должностным лицам этого общества, в том числе конкретно относительно себя, — говорится в сообщении.

Отмечается, что как выяснилось, народный избранник является учредителем указанного общества, и информация в запросе имела частный интерес, что составляет реальный конфликт интересов и является грубым нарушением Законов Украины "О статусе народного депутата Украины” и "О предотвращении коррупции”.

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПРОБУ ДІЗНАТИСЬ ДЕТАЛІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ... Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Monday, November 30, 2020

Несмотря на выявленные нарушения, прокурорами САП был инициирован вопрос перед НАЗК относительно проверки факта совершения действий или принятия решений народным депутатом в условиях реального конфликта интересов. По результатам проверки НАЗК направило в суд протокол об административном нарушении. Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокурора САП и признал депутата виновным по ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях и применил к указанному нардепу административное взыскание в виде штрафа. На сегодня постановление Печерского райсуда столицы вступило в законную силу, — указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальное решение КСУ лишило НАЗК возможности мониторить конфликт интересов.