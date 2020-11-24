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24 ноября 2020, 12:56 1

Скандальное решение КСУ лишило НАПК возможности мониторить конфликт интересов

24 ноября 2020, 12:56 1
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Однако сейчас агентство уполномочено только предоставлять разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может
Однако сейчас агентство уполномочено только предоставлять разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может
Фото из открытых источников
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Сейчас публичные служащие лишены возможности получить помощь Национального агентства по предотвращению коррупции в урегулировании ситуаций, при которых близкие лица работают совместно. Такая ситуация сложилась из-за решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

"Из-за решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции лишено права осуществлять мониторинг выполнения актов законодательства о конфликте интересов", - указано в сообщении.

ЗУ "О предотвращении коррупции" указывает, что урегулировать конфликт интересов у публичного служащего его непосредственный руководитель. Решение об урегулировании конфликта интересов руководитель принимает самостоятельно либо на основании сообщения лица, у которого возник конфликт интересов.

"Лица, которые не могли самостоятельно определиться имеет ли место конфликт интересов в конкретном случае, могли обратиться к НАПК за разъяснением. Если предоставленной информации было достаточно, НАПК начинало мониторинг конфликта интересов", - объясняют в Нацагентстве.

Мониторинг ведомство могло начать, если отдельные руководители вообще не предпринимали мер для урегулирования конфликта интересов, или если информацию о совместной работе родственников НАПК получило от третьих лиц.

Однако сейчас агентство уполномочено только предоставлять разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может.

"Такая ситуация способствует совершению должностными лицами коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений", - прогнозируют в НАПК.

Напомним, НАПК в прошлом месяце внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров.

Украина криминал НАПК нарушение коррупция
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