Скандальное решение КСУ лишило НАПК возможности мониторить конфликт интересов

Однако сейчас агентство уполномочено только предоставлять разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может

Однако сейчас агентство уполномочено только предоставлять разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может

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Сейчас публичные служащие лишены возможности получить помощь Национального агентства по предотвращению коррупции в урегулировании ситуаций, при которых близкие лица работают совместно. Такая ситуация сложилась из-за решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАЗК. "Из-за решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции лишено права осуществлять мониторинг выполнения актов законодательства о конфликте интересов", - указано в сообщении. ЗУ "О предотвращении коррупции" указывает, что урегулировать конфликт интересов у публичного служащего его непосредственный руководитель. Решение об урегулировании конфликта интересов руководитель принимает самостоятельно либо на основании сообщения лица, у которого возник конфликт интересов. "Лица, которые не могли самостоятельно определиться имеет ли место конфликт интересов в конкретном случае, могли обратиться к НАПК за разъяснением. Если предоставленной информации было достаточно, НАПК начинало мониторинг конфликта интересов", - объясняют в Нацагентстве. Мониторинг ведомство могло начать, если отдельные руководители вообще не предпринимали мер для урегулирования конфликта интересов, или если информацию о совместной работе родственников НАПК получило от третьих лиц. Однако сейчас агентство уполномочено только предоставлять разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может. "Такая ситуация способствует совершению должностными лицами коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений", - прогнозируют в НАПК. Напомним, НАПК в прошлом месяце внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров.

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