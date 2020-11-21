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21 ноября 2020, 12:02 11

На Львовщине в военном госпитале произошел взрыв: больных эвакуировали

21 ноября 2020, 12:02 11
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Всего в больнице находилось 60 кислородозависимых больных
Всего в больнице находилось 60 кислородозависимых больных
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В госпитале в Винниках возле Львова произошел взрыв во время заправки кислорода, состоялась эвакуация больных.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, пишет RegioNews.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал он.

Он также сообщил, что бригады скорых уже выехали.

Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет к себе больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", - добавил Садовый.

Позже мэр сообщил, что подачу кислорода в госпитале удалось восстановить. В то же время все пациенты, которых успели эвакуировать в больницу скорой помощи, завершат лечение уже там.

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Posted by Андрій Садовий on Friday, November 20, 2020

Напомним, 20 ноября в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.

взрыв мэр Львовщина больницы Садовой Андрей
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