14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 14:58 9

Аваков не исключает, что в Украине могут запретить междугороднее сообщение

26 ноября 2020, 14:58 9
Читайте також українською мовою
Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве
Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который поддерживает введение полного локдауна в Украине, допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

По его словам, данный вопрос обсуждается в правительстве, однако точного ответа пока нет.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

Он добавил, что запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.

Украина карантин транспорт Аваков МВД
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »