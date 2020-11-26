Аваков не исключает, что в Украине могут запретить междугороднее сообщение

Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве

Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве

Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который поддерживает введение полного локдауна в Украине, допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

По его словам, данный вопрос обсуждается в правительстве, однако точного ответа пока нет.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

Он добавил, что запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.