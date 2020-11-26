Аваков не исключает, что в Украине могут запретить междугороднее сообщение
Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве
Сейчас данный вопрос обсуждается в правительстве
Министр внутренних дел Арсен Аваков, который поддерживает введение полного локдауна в Украине, допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с COVID-19.
Об этом он заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.
По его словам, данный вопрос обсуждается в правительстве, однако точного ответа пока нет.
"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.
Он добавил, что запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.
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