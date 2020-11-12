Найем получил повышение в "Укроборонпроме": чем теперь он будет заниматься

Он получил должность директора по активам, которая предусматривает больше полномочий

Он получил должность директора по активам, которая предусматривает больше полномочий

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Нардеп прошлых созывов и бывший журналист Мустафа Найем сменил направление деятельности в государственном концерне "Укроборонпром" - он получил должность директора по активам, которая предусматривает больше полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна, пишет RegioNews.

"За год работы нам удалось перезагрузить взаимоотношения концерна со всеми государственными органами власти, сконцентрировавшись на коммуникации с заказчиками, в первую очередь с Министерством обороны Украины и субъектами, которые участвуют в формировании государственной политики военно-промышленного комплекса”, – сказал Мустафа Найем.

Найем будет концентрировать свою работу в сфере управления активами и корпоративными правами концерна и мониторинга выполнения государственного оборонного заказа предприятиями "Укроборонпрома".

"В ближайшее время главным предметом наших взаимоотношений с государством будут реформирование концерна, контракты с заказчиками и эффективность использования активов. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы проходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий”, – сказал он.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".