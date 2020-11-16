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16 ноября 2020, 19:05 3

По "горячим следам" раскрыто убийство солдата в Станице-Луганской

16 ноября 2020, 19:05 3
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Следствие считает, что сослуживец погибшего пытался замаскировать умышленное убийство под самоубийство
Следствие считает, что сослуживец погибшего пытался замаскировать умышленное убийство под самоубийство
Фото из открытых источников
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Сослуживец нанес солдату смертельное ранение в затылок из стрелкового автоматического оружия. Под давлением улик, он сознался в содеянном и рассказал, что был пьян.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Сегодня, 16 ноября, в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещена оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Под давлением доказательств, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Военнослужащий по факту умышленного убийства задержан. Проверяются показания задержанного, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев.

убийство военные самоубийство генпрокурор Станица Луганская
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