По "горячим следам" раскрыто убийство солдата в Станице-Луганской
Сослуживец нанес солдату смертельное ранение в затылок из стрелкового автоматического оружия. Под давлением улик, он сознался в содеянном и рассказал, что был пьян.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Сегодня, 16 ноября, в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.
Установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещена оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.
По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Под давлением доказательств, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Военнослужащий по факту умышленного убийства задержан. Проверяются показания задержанного, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.
Напомним, ранее сообщалось, что стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев.