По "горячим следам" раскрыто убийство солдата в Станице-Луганской

Следствие считает, что сослуживец погибшего пытался замаскировать умышленное убийство под самоубийство

Следствие считает, что сослуживец погибшего пытался замаскировать умышленное убийство под самоубийство

Фото из открытых источников

Сослуживец нанес солдату смертельное ранение в затылок из стрелкового автоматического оружия. Под давлением улик, он сознался в содеянном и рассказал, что был пьян.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Сегодня, 16 ноября, в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещена оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Под давлением доказательств, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Военнослужащий по факту умышленного убийства задержан. Проверяются показания задержанного, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев.