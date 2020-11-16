По "гарячих слідах" розкрито вбивство солдата в Станиці-Луганській

Слідство вважає, що товариш по службі загиблого намагався замаскувати зумисне вбивство під самогубство

Слідство вважає, що товариш по службі загиблого намагався замаскувати зумисне вбивство під самогубство

Фото з відкритих джерел

Співслужбовець наніс солдатові смертельне поранення в потилицю зі стрілецької автоматичної зброї. Під тиском доказів, він зізнався у скоєному і розповів, що був п’яний.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Сьогодні, 16 листопада, до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська.

Встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушені сліди злочину, переміщена зброя загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

Військовослужбовець за фактом умисного вбивства затриманий. Перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців.