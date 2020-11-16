13:09  16 листопада
У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо
11:23  16 листопада
Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу
18:18  16 листопада
Найманці Путіна втихомирилися: сьогодні на Донбасі жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2020, 19:05 3

По "гарячих слідах" розкрито вбивство солдата в Станиці-Луганській

16 листопада 2020, 19:05 3
Читайте также на русском языке
Слідство вважає, що товариш по службі загиблого намагався замаскувати зумисне вбивство під самогубство
Слідство вважає, що товариш по службі загиблого намагався замаскувати зумисне вбивство під самогубство
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співслужбовець наніс солдатові смертельне поранення в потилицю зі стрілецької автоматичної зброї. Під тиском доказів, він зізнався у скоєному і розповів, що був п’яний.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Сьогодні, 16 листопада, до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська.

Встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушені сліди злочину, переміщена зброя загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

Військовослужбовець за фактом умисного вбивства затриманий. Перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців.

убивство військові самоубивство генпрокурор Станиця Луганська
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі після ранкового обстрілу Мар`їнки запанувала тиша
15 листопада 2020, 17:46
У Дніпрі затримали підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена
11 листопада 2020, 13:52
У Житомирській області офіцер ЗСУ наклав на себе руки, - що відомо
10 листопада 2020, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »