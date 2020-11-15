На Донбассе после утреннего обстрела Марьинки воцарилась тишина

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: Национальная гвардия Украины

За текущие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. На участке вблизи Марьинки утром противник применил стрелковое оружие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактического группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.