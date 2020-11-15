На Донбассе после утреннего обстрела Марьинки воцарилась тишина
За текущие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. На участке вблизи Марьинки утром противник применил стрелковое оружие.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, November 15, 2020
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактического группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.