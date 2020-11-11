В Днепре задержали подозреваемого в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена

Речь идет об убийстве в 2018 году известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко

Речь идет об убийстве в 2018 году известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко

Фото из открытых источников

В Днепре задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Херсона. По данным следствия, подозреваемый был посредником между заказчиком и исполнителями заказного убийства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

В городе Днепр задержан мужчина, которому ранее заочно сообщено о подозрении в организации и приготовлении убийства.

Речь идет об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, произошедшем в апреле 2018 года, - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства.

Затримано підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена За процесуального керівництва... Posted by Херсонська обласна прокуратура on Wednesday, November 11, 2020

Продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера сообщалось, что подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине оставили под стражей.