В Днепре задержали подозреваемого в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Херсона. По данным следствия, подозреваемый был посредником между заказчиком и исполнителями заказного убийства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
В городе Днепр задержан мужчина, которому ранее заочно сообщено о подозрении в организации и приготовлении убийства.
Речь идет об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, произошедшем в апреле 2018 года, - отметили в прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства.
Затримано підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена За процесуального керівництва...Posted by Херсонська обласна прокуратура on Wednesday, November 11, 2020
Продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, вчера сообщалось, что подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине оставили под стражей.