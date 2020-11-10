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10 ноября 2020, 15:48 169

В Житомирской области офицер ВСУ покончил с собой, - что известно

10 ноября 2020, 15:48 169
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Фото: из открытых источников
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Работники правоохранительных органов расследуют смерть 28-летнего военного в городе Чуднов Житомирской области, который по предварительной информации, совершил самоубийство.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области, передает RegioNews.

9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, лейтенант Вооруженных Сил Украины, который проходил службу по призыву, родом из Мирославского района Херсонской области. Он находился в составе суточного наряда дежурной части.

Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время нашли его тело. Предварительно, причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудную клетку", - говорится в сообщении.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в киевских больницах за неделю произошло два самоубийства пациентов с COVID-19, больные выпрыгнули из окна 4 этажа.

Житомирская область ВСУ самоубийство смерть полиция военные
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