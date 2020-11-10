В ГПСУ заявили о странной ситуации на пунктах пропуска на Донбассе

Сейчас функционируют четыре КПВВ в Донецкой и три — в Луганской области

Сейчас функционируют четыре КПВВ в Донецкой и три — в Луганской области

Фото из открытых источников

Во вторник, 10 ноября, Украина со своей стороны восстановила работу всех семи пунктов пропуска, расположенных в зоне ООС на Донбассе.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Украина 24", пишет RegioNews. Как уточнил представитель ГПСУ, сейчас функционируют четыре КПВВ в Донецкой и три — в Луганской области, однако, людей на пунктах пропуска практически нет. "Военнослужащие находятся на местах и готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская" небольшая группа людей прибыла, чтобы пройти в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет", — сказал Демченко. По его мнению, отсутствие желающих пересечь КПВВ связано с "руководством ЛДНР", которое отказалось восстанавливать пропуск граждан со своей стороны: "Это вызывает опасения у людей". Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты оставят закрытыми все КПВВ, кроме "Оленевки".

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