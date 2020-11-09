Резня в Кривом Роге: в городе объявили траур по погибшим

О трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул

О трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул

Рixabay

В Кривом Роге объявили траур по погибшим в результате нападения мужчины с ножом, в результате чего скончались два человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Указано, что о траур объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

"Мы глубоко соболезнуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое произошло в нашем городе. Это ужасно и недопустимо" - заявил градоначальник.

Он отметил, что преступник должен получить справедливое и самое тяжелое наказание.

Напомним, вечером 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений. Впоследствии стало известно, что злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".